Berlin (ots) -Das diesjährige Festival of Lights steht unter dem Motto "Celebrating Freedom" und bringt erneut magische Lichtinstallationen in die Hauptstadt. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: der beliebte Elefant Benjamin Blümchen wird das Hotel de Rome in strahlendes Licht tauchen und damit nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Die Illumination ist eine Reise durch Benjamins bewegtes Leben und endet mit einer starken Botschaft.Seit über 45 Jahren begeistert Benjamin Blümchen mit seinen Abenteuern Millionen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Mit seiner freundlichen und respektvollen Art steht Benjamin für gelebte Toleranz, Gerechtigkeit und einen respektvollen Umgang miteinander. Er ist nicht nur ein Held für die Kleinen, sondern auch ein Symbol für ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft."Das diesjährige Festivalmotto 'Celebrating Freedom' hat uns bei KIDDINX sofort angesprochen. Benjamin Blümchen ist prädestiniert, dieses Thema in strahlendem Licht zu präsentieren. Mit seiner Botschaft 'You can be anything you want' zeigt er, dass jeder die Freiheit hat, zu sein, wer oder was er möchte", so ein Sprecher von KIDDINX.Benjamin Blümchen hat in seinen Geschichten bereits in den unterschiedlichsten Rollen brilliert - ob als Feuerwehrmann, Bäcker oder Kapitän. Damit vermittelt er Kindern seit Generationen, dass sie alles sein können, was sie wollen. Diese Botschaft wird nun auf eine der beeindruckendsten Kulissen Berlins projiziert und soll die Besucher:innen des Festivals dazu inspirieren, ihre eigenen Träume und Wünsche zu verfolgen.Das Festival of Lights in Berlin ist eines der renommiertesten Lichtfestivals weltweit und zieht jedes Jahr Millionen von Besucher:innen an. Vom 4. bis 13. Oktober 2024 wird die Stadt erneut in einem Meer aus Farben und Licht erstrahlen, und Benjamin Blümchen wird dabei ein leuchtender Botschafter für Freiheit und Vielfalt sein.