NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Kapitalmarkttag der US-Mobilfunktochter auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. T-Mobile US habe mit Blick auf das langfristige Wachstum eine starke Botschaft an die Investoren gesendet, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die avisierten Ausschüttungen an die Aktionäre und die Ziele für 2025 bezeichnete der Experte aber als schwach./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 00:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 00:26 / BST

DE0005557508