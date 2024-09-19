DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK IS.A1213 DE000DDA0UW2 BAW/UFN
DZ BANK IS.A1239 DE000DDA0VP4 BAW/UFN
DZ BANK IS.A1303 DE000DDA0XW6 BAW/UFN
DZ BANK IS.A1304 DE000DDA0XX4 BAW/UFN
DZ BANK IS.A1350 DE000DDA0ZA7 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK IS.A1213 DE000DDA0UW2 BAW/UFN
DZ BANK IS.A1239 DE000DDA0VP4 BAW/UFN
DZ BANK IS.A1303 DE000DDA0XW6 BAW/UFN
DZ BANK IS.A1304 DE000DDA0XX4 BAW/UFN
DZ BANK IS.A1350 DE000DDA0ZA7 BAW/UFN
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