Kontron wird nach eigenen Angaben 5G-Module nach dem Produktionshochlauf künftig vollständig in eigenen Werken in Europa fertigen. "Bereits heute findet rund 80 Prozent der gesamten Wertschöpfung der Kontron Gruppe in Europa statt. Die Kontron 5G-Module werden komplett am Standort Berlin entwickelt", so das Unternehmen aus Österreich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...