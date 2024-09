ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler sei am besten positioniert, um vom softwaregesteuerten Zahlungsverkehr in Europa zu profitieren, schrieb Analyst Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumen in dieser Nische sollte bis 2028 doppelt so stark wachsen wie das Geschäft mit Kartenzahlungen./tih/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 18:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012969182

