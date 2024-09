Jerome Powell hat am Mittwoch genau das geliefert, worauf die Händler an der Wall Street schon lange gehofft hatten: Eine große Zinssenkung, die die steile Rallye der Anleihe- und Aktienmärkte in diesem Jahr rechtfertigen würde, da die Ära der straffen Geldpolitik endlich zu Ende geht. Doch der Start in die neue Ära an der Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...