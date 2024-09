New York (ots/PRNewswire) -Der neue ECW-Ergebnisbericht hebt die bedeutenden Lernerfolge hervor, die für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen erzielt wurden, und fordert dringend zusätzliche Unterstützung durch Geber, um den rasch steigenden Bedarf zu decken.NEW YORK, 19. September 2024 /PRNewswire/ - Die Weltgemeinschaft hinkt ihrem Versprechen hinterher, bis zum Jahr 2030 eine "hochwertige Bildung für alle" zu gewährleisten. Aufgrund von bewaffneten Konflikten, Vertreibung, Klimawandel und anderen Notsituationen und langwierigen Krisen benötigen mehr als 224 Mio. von Krisen betroffene Kinder dringend Unterstützung im Bildungsbereich - ein deutlicher Anstieg gegenüber 75 Mio. im Jahr 2016.Trotz dieses wachsenden Bedarfs sind die Mittel für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt zurückgegangen, so der "Results Against All Odds: 2023 Annual Results Report" von Education Cannot Wait, der heute in New York vorgestellt wurde.Die Gesamtmittel für humanitäre Hilfe im Bildungsbereich sind dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr um 3 % gesunken, von 1,2 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 1,17 Mrd. USD im Jahr 2023.Education Cannot Wait (ECW), der globale Fonds für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen innerhalb der Vereinten Nationen, und seine strategischen Partner trotzen weiterhin allen Widrigkeiten, indem sie lebensrettende, lebenserhaltende und mehrjährige Investitionen in Bildung für die am meisten gefährdeten Kinder und Jugendlichen der Welt bereitstellen.Seit die ECW im Jahr 2017 ihre Arbeit aufgenommen hat, haben ihre Investitionen 11 Mio. Kinder und Jugendliche erreicht, darunter 5,6 Mio. Mädchen und Jungen allein im Jahr 2023. Diese Reichweite ist beispiellos. Es werden jedoch weitaus mehr Mittel benötigt, um den Bedürfnissen der über 224 Mio. Kinder, Jugendlichen und ihrer Lehrer gerecht zu werden, die dringend Unterstützung benötigen.Bis heute hat der Fonds mehr als 1,6 Mrd. USD von öffentlichen und privaten Gebern mobilisiert. Es müssen jedoch dringend 600 Mio. USD an Geberbeiträgen mobilisiert werden, damit ECW und ihre strategischen Partner bis zum Ende des Strategieplans 2023-2026 insgesamt 20 Mio. Kinder und Jugendliche mit integrativer, hochwertiger Bildung erreichen können."Für unsere 25 strategischen Geberpartner bedeuten diese transformativen Investitionen eine qualitativ hochwertige, auf das Kind ausgerichtete und ganzheitliche Bildung und damit ein Engagement für nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und globale Sicherheit", sagte The Rt. Hon. Gordon Brown, UN-Sonderbeauftragter für globale Bildung und Vorsitzender der hochrangigen Lenkungsgruppe von ECW. "Bildung ist das wirksamste Mittel, um in einer von brutalen Konflikten, Menschenrechtsverletzungen und Ungleichheit geprägten Welt wieder Hoffnung zu wecken. Es ist unsere Investition in eine neue Generation von Führungskräften."Wirkung, Tiefe und Nachhaltigkeit Von Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien, dem Gazastreifen, dem Westjordanland bis hin zu Haiti, der Sahelzone, dem Sudan, der Ukraine und anderen Krisenherden rund um den Globus zeigt der Bericht von ECW die tiefgreifenden Auswirkungen von Bildung in Krisengebieten auf."Mädchen und Jungen in Krisensituationen sind den schlimmsten Auswirkungen von brutalen, von Menschen verursachten Konflikten, Zwangsvertreibung, Klimawandel und anderen Katastrophen ausgesetzt. Unser neuer Bericht beweist, dass es trotz dieser Herausforderungen möglich ist, ihnen den Schutz, die Hoffnung und die lebensverändernde Chance einer hochwertigen ganzheitlichen Bildung zu bieten. Dazu benötigen wir dringend 600 Mio. USD, um die Ziele unseres Strategieplans zu erreichen und bis Ende 2026 eine bessere Zukunft für 20 Mio. Mädchen und Jungen zu gewährleisten", sagte ECW Executive Director Yasmine Sherif. "Jetzt ist es an der Zeit, eine moralische Entscheidung zu treffen, die mit politischem Handeln in Einklang steht."Der neue Bericht zeigt, wie sehr sich ECW auf die schwächsten und gefährdetsten Kinder der Welt konzentriert: Von den 2023 erreichten Kindern waren mehr als die Hälfte Mädchen (51 %), 17 % waren Binnenvertriebene und 22 % waren Flüchtlinge.Auch die Qualität und die Wirkung der Ausbildung - selbst unter schwierigsten Bedingungen - verbessert sich. Insgesamt meldeten 9 von 10 Programmen eine verbesserte Einschulung und 72 % zeigten geschlechtergerechte Fortschritte. ECW berichtete, dass bei den Programmen, die in der Lage waren, die Lernergebnisse zu überwachen, 80 % ihrer Investitionen Verbesserungen im akademischen Bereich und 72 % Verbesserungen beim sozialen und emotionalen Lernen und Wohlbefinden der Kinder zeigten.Die ECW-Investitionen verbesserten auch die Kontinuität des Lernens mit einem bemerkenswerten Anstieg der Zahl der Mädchen und Jungen, die durch die Investitionen des Fonds in die frühkindliche Bildung und die Sekundarstufe, die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen, geschlechtsspezifische Ansätze, die Unterstützung der psychischen Gesundheit und flexible, ganzheitliche Lösungen, die die Bedürfnisse des gesamten Kindes berücksichtigen, erreicht wurden.Die Klimakrise ist eine Bildungskrise. Die Zahl der Kinder, die durch erste Nothilfemaßnahmen aufgrund von klimabedingten Gefahren erreicht werden, hat sich von 14 % im Jahr 2022 auf 27 % im Jahr 2023 fast verdoppelt."Bildung ist ein öffentliches Gut und ein Grundrecht. Um unsere Ziele zu erreichen, müssen die führenden Politiker der Welt ihre Politik, ihre Finanzierung und ihre humanitären Grundsätze aufeinander abstimmen. Die Mittel für die multilaterale Hilfe müssen unverzüglich aufgestockt werden, um den derzeitigen Abwärtstrend umzukehren, und die Partnerschaften und die Zusammenarbeit zwischen humanitären, Entwicklungs- und Friedensbemühungen müssen verstärkt werden. "Education Cannot Wait hat uns gezeigt, dass das scheinbar Unmögliche tatsächlich möglich ist - vorausgesetzt, die entsprechenden Mittel werden zur Verfügung gestellt", so The Rt. Hon. 