Der deutsche Leitindex hat am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Am Mittag stieg der DAX in der Spitze um 1,5 Prozent auf 18.991,52 Zähler.Der wesentliche Treiber des Kursanstiegs war eine überraschende Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte senkte. Dies war die erste Zinssenkung in den USA seit über vier Jahren. Fed-Chef Jerome Powell wies ...

