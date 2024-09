HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,20 Euro belassen. Der Immobilienkonzern peile für seine Tochter Deutsche Wohnen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schritt komme etwa drei Jahre nach der Übernahme und diese Wartefrist sei damals zugesagt worden. Abgesehen von der Höhe der Entschädigung für die verbleibenden Aktionäre werde sich der Vorgang verwässernd auf den Vonovia-Gewinn auswirken./tih/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



