FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Leitindex Dax ist am Donnerstagmittag erstmals über 19.000 Punkte gestiegen. Angetrieben von der ersten Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed seit mehr als vier Jahren, kletterte der Dax am Mittag in der Spitze um gut 1,5 Prozent auf 19.000,96 Zähler. Die bisherige Höchstmarke datiert vom 3. September bei 18.990,78 Punkten.

Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Vorabend um 0,5 Prozentpunkte gesenkt und damit nun auch die Zinswende eingeläutet. Zudem signalisiert die Fed bis Jahresende weitere Senkungen um insgesamt 0,5 Punkte. Die Anleger setzen darauf, dass niedrigere Zinsen Kredite verbilligen und so die Investitionsnachfrage sowie den privaten Konsum stützen. Dies würde der Konjunktur in den USA und auch weltweit Auftrieb verleihen.

Nach dem Rekord Anfang des Monats hatte der deutsche Leitindex noch stark unter Rezessionsängsten in den USA gelitten und unter der abgeebbten Euphorie rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Seit Mitte September jedoch ist der Dax wieder im Aufwärtstrend.

Auch an der Wall Street könnten am Donnerstag neue Höchstmarken erreicht werden. Vorbörslich wurde der marktbreite S&P 500 vom Broker IG bereits auf einem Rekordhoch indiziert. Der Leitindex Dow Jones Industrial handelte vorbörslich ebenfalls auf einer weiteren Bestmarke./bek/jha/