Der Internet-Sportsender erwartet noch in diesem Jahr das Ende der Verluste. Das sagt die Deutschland-Chefin in einem Interview - und äußert sich auch zum Streit mit der DFL. Der Internet-Sender Dazn rechnet trotz des laufenden Streits mit der Deutschen Fußball Liga mit dem baldigen Ende der Verluste und stattdessen mit Gewinnen im kommenden Jahr. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2024 "werden wir unter dem Strich das erste profitable Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...