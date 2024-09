Zwei riesige Plasmastrahlen, die so lang sind wie 140 Milchstraßen, schießen in entgegengesetzte Richtungen aus einem Schwarzen Loch. Es sind die größten, die bisher gemessen wurden. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Caltech, dem US-amerikanischen California Institute of Technology, hat eine rekordverdächtige Entdeckung gemacht. Es sichtete zwei Plasmastrahlen, die mit einer Länge von 23 Millionen Lichtjahren und einer kombinierten ...

