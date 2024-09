Die Anleger sind positiv gestimmt, nachdem die US-Notenbank am Mittwochabend tatsächlich die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt hatte. Entsprechend freundlich haben sich die US-Indizes in den vergangenen Tagen entwickelt. Auch am heutigen Donnerstag scheint sich der Trend weiter fortzusetzen. Bei der AMD-Aktie ging es trotz des freundlichen Gesamtmarktes leicht nach unten, doch nun dreht die Aktie plötzlich auf.

