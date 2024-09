Nach den heftigen Schwankungen an den Finanzmärkten im amerikanischen Handel am Mittwoch bleibt die Volatilität auch am frühen Donnerstag hoch. Die Bank of England (BoE) wird während der europäischen Handelszeiten geldpolitische Entscheidungen bekannt geben. Im weiteren Tagesverlauf stehen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, ...

