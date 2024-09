Die SAP-Aktie hat am Donnerstag ein neues Allzeithoch verzeichnet. Grund dafür ist ein bullisher Analystenkommentar der Bank of America. Die Analysten der US-Bank haben das Kursziel deutlich angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Finanztreff.de beleuchtet, wie viel Potenzial das Geldhaus jetzt sieht. Konkret hat Bank of America das Kursziel für die SAP-Aktie von 224 auf 235 Euro angehoben und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...