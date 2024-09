Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Nach zwei Jahren hat die IAA TRANSPORTATION 2024 endlich begonnen. Als Top-Veranstaltung im weltweiten Nutzfahrzeugbereich zog sie Automobilhersteller, Zulieferer, Branchenexperten und Medienvertreter aus aller Welt an, um die neuesten Nutzfahrzeugprodukte und technologischen Errungenschaften zu präsentieren. Auf der Veranstaltung wird DFAC am Stand D52 in den Hallen 19-20 die Stärke und das neue Erscheinungsbild von DONGFENG bei der Beschleunigung der Umstellung auf neue Energien demonstrieren und sich im Wettbewerb auf neuen Wegen behaupten.Atemberaubendes Aussehen, grün und intelligent im TrendAuf dieser Messe erregten die Modelle der DONGFENG E-STAR-Serie - V5, V7, V9 und T-Typ - mit ihrer hervorragenden Leistung, ihren hochmodernen Designkonzepten und ihren umweltfreundlichen und intelligenten Technologieanwendungen schon früh weltweite Aufmerksamkeit.Multiintelligente Interaktion, eine Reise in die ZukunftIm neuen Kapitel der Erforschung des Reisens in der Zukunft hat DFAC mit seiner zukunftsweisenden Vision und seinem Innovationsgeist ein Fest der multiintelligenten Interaktion veranstaltet. Die Besucher wurden in eine Welt der multiintelligenten Interaktion geführt, in der das intelligente Cockpit auf Sprachsteuerung und Gestenerkennung setzt. Egal, ob Sie den eleganten DONGFENG E-STAR V9 fahren, den hochwertigen DONGFENG E-STAR V7 bedienen oder mit dem DONGFENG E-STAR V5 und dem DONGFENG E-STAR T, der sich an verschiedene Szenarien anpasst, in der Stadt unterwegs sind, Sie können verschiedene Fahrzeugfunktionen durch einfache Sprachbefehle oder natürliche Gesten steuern, was das Fahrerlebnis noch nie dagewesen komfortabel und personalisiert macht.Den Blick in die Zukunft richten und gemeinsam eine freudige Reise antretenWährend sich die globale Automobilindustrie weiterentwickelt und verändert, wird DFAC die Kernwerte "Qualität, Innovation und Teilen" beibehalten, um den Verbrauchern qualitativ hochwertige, intelligente und umweltfreundliche Automobilprodukte anzubieten. DFAC hat aktiv in Überseemärkte expandiert und in vielen Ländern und Regionen Vertriebsnetze und Servicesysteme aufgebaut. Dank der zuverlässigen Qualität und der ausgezeichneten Leistung haben die Produkte von DFAC auf den Überseemärkten großen Anklang gefunden. Auf dem südostasiatischen Markt sind DONGFENG-LKWs mit ihrer hohen Ladekapazität und effizienten Transportleistung zur ersten Wahl der lokalen Logistikbranche geworden; auf dem afrikanischen Markt werden DONGFENG-PKWs von den Verbrauchern wegen ihrer hohen Kosteneffizienz und ihrer Fähigkeit, sich an raue Straßenbedingungen anzupassen, bevorzugt. In Zukunft wird DFAC mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um die umweltfreundliche und intelligente Entwicklung der Automobilindustrie zu fördern und einen Beitrag zum Aufbau einer besseren Zukunft für das Reisen zu leisten.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2508748/image_986804_49393298.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dongfeng-automobile-corporation-dfac-glanzt-auf-der-iaa-transportation-2024-enjoyable-journey-fuhrt-den-neuen-trend-der-grunen-intelligenz-an-302253179.htmlPressekontakt:Yilan Wang,wangyl@cmecexpo.comOriginal-Content von: DONGFENG Automobile Corporation (DFAC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176291/5868398