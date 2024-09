Ab sofort ermöglicht General Motors seinen Elektroauto-Kunden Zugriff auf mehr als 17.800 Tesla Supercharger in Nordamerika. Für die Nutzung mit E-Modellen der Marken Cadillac, Chevrolet und GMC wird allerdings ein von GM zugelassener NACS-Adapter benötigt, der für 225 US-Dollar angeboten wird. Ende letzten Monats berichtete die "New York Times" in einem Artikel über Verzögerungen bei der Software-seitigen Umsetzung zum Laden an Superchargern sowie ...

