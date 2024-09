NEW YORK (dpa-AFX) - Mit etwas Verzögerung haben am Donnerstag auch die New Yorker Aktienmärkte die deutliche US-Leitzinssenkung vom Vortag gefeiert. Gleich zum Börsenstart stieg der Leitindex Dow Jones Industrial den vierten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Zuletzt gewann er 1,02 Prozent auf 41.925,57 Punkte.

Auch der marktbreite S&P 500 stellte erneut eine Bestmarke auf und notierte zuletzt 1,39 Prozent fester bei 5.696,47 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 zog dank starker Halbleitertitel sogar um 2,24 Prozent auf 19.778,25 Zähler an. Er blieb so aber von einem neuen Rekord noch ein Stück weit entfernt. Technologietitel gelten als besonders zinssensibel - gerade Chip- und Softwarekonzerne wie Nvidia und Microsoft, die viel Geld in das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) investieren.

Am Vortag hatte die Zinssenkung der US-Notenbank Fed die Anleger in New York nur kurz euphorisiert. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein, welche die Indizes moderat ins Minus drückten. Die Investoren in Asien und Europa hatten nach dem Zinsentscheid etwas mehr Zeit, diesen einzuordnen, und reagierten mit kräftigen Aktienkäufen./gl/nas

