FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag zeitweise Kursgewinne wieder abgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1122 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1156 (Mittwoch: 1,1124) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8963 (0,8989) Euro.

Die Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend hat damit den Dollar zum Euro nicht nachhaltig bewegt. Nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen des Euro lag der Wechselkurs wieder auf dem Niveau von vor der Entscheidung. Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank erstmals seit 2020 die Leitzinsen gesenkt. Die Zinsspanne wurde um 0,50 Prozentpunkte reduziert. Die Ausschläge am Markt waren nicht nachhaltig, da Notenbankchef Jerome Powell es vermieden hatte, für die Zukunft ein schnelles Senkungstempo zu signalisieren. Die neuen Projektionen deuten für dieses Jahr noch zwei weitere Zinssenkungen in den USA um insgesamt 0,50 Prozentpunkte an.

Zudem sind am Nachmittag Daten vom US-Arbeitsmarkt besser als erwartet ausgefallen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren zuletzt merklich gefallen. Volkswirte hatten mit einem weitgehend stabilen Wert gerechnet. Der Dollar wurde gestützt. Zuletzt hatten bereits eher enttäuschenden Arbeitsmarktdaten die Sorge vor einer merklichen Abkühlung am Arbeitsmarkt geschürt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83953 (0,84225) britische Pfund, 159,53 (157,94) japanische Yen und 0,9460 (0,9388) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2584 Dollar gehandelt. Das sind etwa 25 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jkr/nas