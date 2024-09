DJ XETRA-SCHLUSS/US-Zinssenkung treibt DAX über 19.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Sprung nach oben hat sich der DAX am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Die Freude über die große Zinssenkung der US-Notenbank trieb ihn zwischenzeitlich sogar deutlich über die 19.000er-Marke und damit auf ein neues Allzeithoch.

Der DAX schloss um 1,6 Prozent höher bei 19.002 Punkten. Die Rally erstreckte sich dabei über die gesamte Marktbreite. Bis auf die schon vorausgeeilten Versorger-, Immobilien- und Telekom-Aktien ging es in allen Branchen aufwärts.

Die Fed hatte die Leitzinsen in einem großen Schritt gleich um 50 Basispunkte gesenkt. Vor dem Zinsentscheid waren die Meinungen über die Höhe der Senkung auseinander gegangen, die meisten Analysten hatten nur mit 25 Basispunkten gerechnet.

Rallylaune in fast allen Sektoren

Der DAX war dabei nur ein Teil einer europaweit einheitlichen Bewegung. Bei den rohstoffnahen Minen- und Stahlwerten ging es über 3 Prozent nach oben, Heidelberg Materials sprangen 4,4 Prozent. Die zinssensiblen Technologiewerte standen mit 3,4 Prozent an der Spitze. Im DAX legten Mercedes-Benz und BMW je über 2 Prozent zu.

Allerdings ging es bei den Versorgern RWE und Eon mit Gewinnmitahmen um bis zu 3,8 Prozent tiefer. Sie waren bereits wie die Telekom- und Immobilienwerte in Erwartung der Zinserleichterungen kräftig vorausgelaufen.

Telekoms und Versorger Ausreißer nach unten

Deutsche Telekom gaben 1,7 Prozent ab. Hier bremste die Ankündigung der Tochter T-Mobile US, in den kommenden drei Jahren bis zu 50 Milliarden Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre auszuschütten. Bei Berenberg hieß es, die Markterwartung habe schon bei 62 Milliarden Dollar gelegen.

Deutsche Wohnen haussierten um knapp 20 Prozent. Vonovia will mit der Tochter einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen, sie hält bereits 87 Prozent der Aktien. Die verbliebenen freien Aktionäre sollen ein Abfindungsangebot aus Aktien und Ausgleichszahlungen erhalten. Vonovia verloren 2,4 Prozent.

Wacker Chemie (+2,9%) hat die Ziele für 2030 und 2024 bestätigt. Bis 2030 will Wacker Chemie unter anderem einen Umsatz in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro erreichen bei einer Marge von mehr als 20 Prozent.

Bei Stabilus ging es dank einer gelungenen Refinanzierung um 5 Prozent höher.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.002,38 +1,6% +13,42% DAX-Future 19.022,00 +1,6% +9,46% XDAX 19.018,51 +1,5% +13,42% MDAX 26.260,17 +1,8% -3,23% TecDAX 3.342,02 +1,0% +0,14% SDAX 13.932,59 +2,4% -0,20% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,26 +9 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 11 0 3.987,2 81,9 56,7 MDAX 40 8 2 520,7 38,2 22,7 TecDAX 22 7 1 906,0 21,4 12,7 SDAX 58 11 0 121,6 7,2 4,9 ===

September 19, 2024 11:47 ET (15:47 GMT)

