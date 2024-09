Zug (ots) -Fonds beraten von Bregal Unternehmerkapital ("BU") haben eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der MEDIA Central Gruppe ("MEDIA Central"), europäischer Marktführer im Drive-to-Store-Marketing, an die Flipp Operations Inc. ("Flipp"), ein kanadisches Technologieunternehmen und Marktführer im digitalen Merchandising, unterzeichnet. Hinter Flipp steht dessen Mehrheitseigentümer Truelink Capital, eine amerikanische Private-Equity-Gesellschaft. Durch den Zusammenschluss entsteht der weltweite Markführer für digitales Drive-to-Store Marketing, der Einzelhändler und Markenhersteller unterstützt, die Nachfrage ihrer Kunden zu steigern. Ziel der Partnerschaft ist es, die marktführenden Positionen in Europa und Nordamerika sowie die Expertise der beiden Unternehmen zu bündeln. Die neuentstehende Gruppe agiert in 27 globalen Märkten und bedient tausende von Blue-Chip-Einzelhändlern und Markenherstellern. Dabei erreicht sie über 400 Millionen Haushalte weltweit.Transformation zum führenden Anbieter für Drive-to-Store-Marketinglösungen in EuropaSeit dem Einstieg von BU im Jahr 2019 als Gesellschafter wurde MEDIA Central gemeinsam mit Gründer Stefan Hamacher und dem Managementteam von einem lokalen Anbieter für die Aussteuerung von Papierprospekten im deutschen Markt in einen international agierenden, digital ausgerichteten Marktführer für Drive-to-Store Marketinglösungen entwickelt. Mit seinen führenden klassischen und digitalen Geschäftsbereichen bietet MEDIA Central heute datengesteuerte 360°-Lösungen für große Einzelhändler und Markenhersteller in Europa, Australien und Lateinamerika. Durch gezielte Ansprache werden Konsumenten zu einem Besuch und zum Einkauf im stationären Handel motiviert.Die langjährige Industrieexpertise und die ausgezeichneten Führungsqualitäten des Managementteams trugen maßgeblich zum eindrucksvollen Wachstum von MEDIA Central bei. Die digitale Ausrichtung der Gruppe wurde durch die Akquisitionen der Offerista Group (2021), Yagora (2022) und ShopFully (2023) kontinuierlich auch anorganisch weiterentwickelt. Die Gründernachfolge bei MEDIA Central wurde durch einen schrittweisen Rückzug von Stefan Hamacher aus dem operativen Geschäft und dem Wechsel in eine Beiratsrolle im Jahr 2022 erfolgreich umgesetzt. In diesem Zuge übernahm Ingo Wienand die Führung von MEDIA Central als CEO und führt die Geschäfte heute nach der digitalen Expansion weiter als CEO Classic zusammen mit Stefano Portu, CEO Digital. Die beiden Manager werden auch nach dem Zusammenschluss mit Flipp zentrale Führungsaufgaben in der neuen Gruppe wahrnehmen.Zusammenschluss mit Flipp zu weltweitem Marktführer im Drive-to-Store MarketingDer Zusammenschluss von MEDIA Central und Flipp vereint die führende Marktstellung und Expertise beider Unternehmen und wird beispiellosen Mehrwert für Kunden und Haushalte schaffen. Flipp hilft großen Einzelhändlern und Markenherstellern in den USA und Kanada ihr digitales Merchandising zu verbessern, indem lokale Werbeaktionen für Millionen Haushalte erstellt und distribuiert werden. Wie MEDIA Central ist auch Flipp seit über einem Jahrzehnt führend bei der Transformation von rein analoger hin zu digitaler und hybrider Angebotskommunikation. Die Kombination beider Plattformen schafft ein innovatives digitales Merchandising-Netzwerk und eine Datenbasis, die Einzelhändlern und Markenherstellern dabei hilft, mit Konsumenten weltweit in Kontakt zu treten. Durch die Integration ihrer Netzwerke werden die beiden Unternehmen nicht nur komplementäre Zielgruppen bedienen und ihre globale Reichweite vergrößern, sondern auch Innovationen beschleunigen und den Wert für ihre Kunden auf globaler Ebene steigern.Stefan Hamacher, Gründer von MEDIA Central, sagt: "Durch die Partnerschaft mit BU im Jahr 2019 und die signifikanten Investitionen in den Folgejahren konnten wir MEDIA Central gemeinsam zunächst zu einem europäisch-führenden, und nun durch die Kombination mit Flipp zu einem weltweit führenden Anbieter von Drive-to-Store Marketinglösungen entwickeln. In dieser Zeit wurde auch die Übergabe meiner Geschäftsführertätigkeit an das neue Managementteam behutsam begleitet. Gemeinsam mit unserem neuen Partner Flipp sehen wir hervorragende Wachstumschancen und freuen uns auf das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von MEDIA Central".Jan-Daniel Neumann, Mitgründer und Partner bei Bregal Unternehmerkapital, fügt hinzu: "Wir sind seit mehr als fünf Jahren Partner von MEDIA Central und seinem Gründer Stefan Hamacher und stolz darauf, das Unternehmen auf seinem transformativen Weg hin zu einem führenden Spezialisten für Drive-to-Store-Marketing mit einem signifikanten internationalen und digitalen Geschäft unterstützt zu haben. Der Zusammenschluss mit Flipp ist der logische nächste Schritt für die Gruppe und wird in Zukunft zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten bieten."Luke Myers, Mitgründer und Managing Partner von Truelink Capital, kommentiert die Transaktion wie folgt: "Durch den Zusammenschluss von Flipp und MEDIA Central werden wir einen hoch attraktiven Marktführer mit komplementären Produktangeboten und globaler Reichweite schaffen. Die finanzielle Stärke der kombinierten Gruppe wird es uns ermöglichen, Innovation und Wertschöpfung für unsere Kundenbasis aus internationalen Einzelhändlern und Markenherstellern voranzutreiben. Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft und sind der Überzeugung, dass sie eine vielversprechende Zukunft vor sich hat."Der Abschluss der Transaktion wird für Q4 2024 erwartet, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen und der üblichen Closing-Bedingungen.ÜBER FLIPPFlipp wurde 2007 gegründet und ist eine Technologieplattform, die die Art und Weise, wie Menschen ihren Wocheneinkauf planen, neu erfindet. Die größten Einzelhändler und Markenhersteller in Nordamerika nutzen Flipp, um digitale, visuelle Verkaufserlebnisse und Sparangebote für mehr als 100 Millionen Konsumenten zu erstellen, zu kuratieren und zu verbreiten. Haushalte nutzen Flipp als ihr wichtigstes wöchentliches Einkaufstool, um zu entscheiden, was und wo sie einkaufen wollen. Im Durchschnitt sparen Konsumenten mit Flipp 45 Dollar bei ihren wöchentlichen Einkäufen in den Bereichen Lebensmittel, Heimwerkerbedarf, Elektronik, Apotheke, Kleidung, Haustierbedarf und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter corp.flipp.com.ÜBER MEDIA CENTRAL GRUPPEDie MEDIA Central Gruppe ist ein europäischer Marktführer für Drive-to-Store-Marketinglösungen. Die Gruppe vereint den führenden Spezialisten für datenbasierte 360°-Angebotskommunikation, MEDIA Central, Europas führende Drive-to-Store-Technologieplattform, ShopFully, mit den Experten für digitale Angebotskommunikation, Offerista Group, und den Data-Science-Experten für den Moment der Kaufentscheidung, Yagora. Sie ist mit über 900 Mitarbeitern an 21 Standorten in Europa, Australien und Lateinamerika vertreten und betreut derzeit führende Händler und Markenhersteller in 24 Ländern aus allen Branchen.ÜBER TRUELINK CapitalTruelink Capital ist ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Los Angeles. Truelink verbindet umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Industrie und technologiegestützte Dienstleistungen mit dem Ziel, Partnerschaften aufzubauen, die durch eine operativ ausgerichtete Strategie langfristige Werte schaffen. Truelink arbeitet mit dem Management, Unternehmensverkäufern und Gründern zusammen, um das Wachstum durch die Umsetzung strategischer Initiativen und transformativer Add-on-Akquisitionen zu beschleunigen.ÜBER BREGAL UNTERNEHMERKAPITALBregal Unternehmerkapital ("BU") ist eine führende Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Zug, München und Mailand. Mit insgesamt EUR7,0 Mrd. an eingeworbenem Kapital seit Gründung ist BU somit der größte MidCap-Investor mit Hauptsitz in der DACH-Region. Die von BU beratenen Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Deutschland, der Schweiz, Italien und Österreich. Mit der Mission, der bevorzugte Partner für Unternehmer und Familienunternehmen zu sein, setzt BU auf Partnerschaften mit Marktführern und "Hidden Champions" mit starken Managementteams und Wachstumspotenzial. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben die von BU beratenen Fonds über EUR3,5 Milliarden in mehr als 100 Unternehmen mit über 28.000 Mitarbeitern investiert. Dabei konnten mehr als 8.200 Arbeitsplätze geschaffen werden. BU unterstützt Unternehmer und Familien als strategischer Partner, um ihre Unternehmen weiterzuentwickeln, zu internationalisieren und zu digitalisieren, und hilft ihnen dabei, verantwortungsvoll und mit Blick auf die nächste Generation, nachhaltige Werte zu schaffen. 