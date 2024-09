Hamburg (ots) -Die Hamburger Familien-Holding VAERING ist neuer Mitgesellschafter der ENCORE Efficiency SE aus Osnabrück. Deren Leistung ermöglicht es Unternehmen, durch eine effizientere Energieerzeugung und -nutzung erheblich CO2 und Kosten einzusparen."So gut wie alle Produktionsunternehmen haben bei ihrem Energieverbrauch großes Einsparpotenzial", sagt Peter Eilers, geschäftsführender Direktor von ENCORE. "Wir identifizieren dieses Potenzial und setzen die Optimierungen direkt beim Kunden um. Die Einsparungen von Energiekosten und CO2-Emissionen werden durch uns garantiert." Konkret übernimmt ENCORE den gesamten Prozess von der Ist-Analyse über Projektleitung, Installation von neuen Anlagen und dem Monitoring der Einsparungen bis hin zur Finanzierung der Projekte. Die Kunden wiederum schonen ihre Bilanz und zahlen als Entgelt für die Anlagennutzung einen Teil der erzielten Energiekosteneinsparung an ENCORE. Hauptzielgruppe sind Industrie- und Gewerbekunden mit mehreren Standorten in Europa, deren Energiekosten ca. eine Millionen Euro pro Jahr und Standort übersteigen."Mit diesem Konzept gewinnen alle: die Kunden, ENCORE und die Umwelt", so VAERING-Geschäftsführer Claas Fierlings. "Es ist ein sehr attraktives Beispiel, wie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammenpassen."VAERING fokussiert als Beteiligungsgesellschaft auf nachhaltige Geschäftsmodelle. "Unser Ziel ist es, Unternehmen bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Unsere Beteiligung mit Kapital und Kompetenz ermöglicht ENCORE, die große Nachfrage nach ihren Leistungen schneller und umfassender zu bearbeiten, damit noch mehr Unternehmen von Energie- und CO2-Einsparungen profitieren."Pressekontakt:VAERINGAlter Wall 3220457 Hamburgpresse@vaering.deOriginal-Content von: VAERING, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176295/5868526