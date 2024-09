Zürich - Die Bank Vontobel übernimmt das Kundenbuch der IHAG Privatbank. Damit baut das Finanzinstitut sein Geschäft in der deutschsprachigen Region (DACH) aus, wie Vontobel am Donnerstag mitteilte. Die IHAG gab ihrerseits bekannt, dass sie nach Vollzug der Transaktion und anschliessender Lizenzrückgabe ihre Geschäftstätigkeit mittelfristig einstellen wird. Die Privatbank verwaltet den Angaben zufolge über 3 Milliarden Franken an Kundengeldern. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...