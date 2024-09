Osnabrück (ots) -



Sven Regener (63), Sänger der Band Element of Crime, passt Konzerte dem Alter seiner Fans an: "Als Band haben wir am liebsten Teilbestuhlung. Da können die, die stehen wollen, stehen und die, die sitzen wollen, können sitzen", sagte der Musiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ich bin mit 63 Jahren der Jüngste bei uns in der Band. Und viele Leute, die heute noch gerne zu Element of Crime kommen, sind oft noch älter als wir. Die können ja nicht zwei oder drei Stunden stehen."



Für seine Musik findet Regener auch das gediegene Ambiente eines Konzerthauses angemessen: "Wir haben früher immer in diesen Rockschuppen gespielt. Und ich mag es heute lieber, wenn wir auch in Läden wie dem Admiralspalast spielen. Da merkt man, die sind für Musik gemacht", so Regener. "Das ist was anderes, als wenn du in Wien im Gasometer spielst. Ein Gasometer war dafür da, Gas aufzubewahren. Und so klingt das auch, wenn du da spielst. Also für eine Schaumparty ist das super. Aber für Element of Crime ist ein Konzerthaus auch super. Und das Tolle ist, natürlich kommen auch immer ein paar Teenager. Die setzen sich übrigens auch ganz gerne mal hin."



