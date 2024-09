Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die IAA Transport, die vom 17. bis 22. September 2024 auf dem Messegelände in Hannover stattfindet, ist die weltweit größte und einflussreichste Messe für Nutzfahrzeuge!Auf dem Messegelände hatte SHACMOTO, ein führender Anbieter von Transportlösungen in China, einen beeindruckenden Auftritt mit einem starken Aufgebot und hochmodernen technologischen Produkten. SHACMOTO befindet sich in Halle 19-20, Stand Nr. C08, und das Designkonzept des Standes ist eng an das IAA-Thema "smart, elektrisch und umweltfreundlich" angelehnt. Das Gesamtdesign legt den Schwerpunkt auf ein umweltfreundliches Thema, das durch die SHACMOTO-Firmenfarbe Blau ergänzt wird und die grüne Nachhaltigkeit hervorhebt, während es mit den vorgestellten Technologien in Einklang steht und "Effizienz für eine grüne Zukunft" zeigt.Seit unserer Gründung im Jahr 1968 wird SHACMOTO von dem Grundsatz "Erfolg mit Qualität" geleitet und hat sich verpflichtet, Kunden in aller Welt hochwertige und äußerst zuverlässige Stapler zu liefern. Als führender globaler Anbieter von Lkw-Lösungen ist SHACMOTO in über 140 Ländern und Regionen weltweit vertreten und hat mehr als 2,3 Millionen Lkw an Millionen von Kunden geliefert. Konzentration auf den gesamten Lebenszyklus des Produkts und den gesamten Prozess der Kundenbetreuung. SHACMOTO ist nicht nur ein Lkw-Hersteller, sondern ein umfassender Anbieter von Transportlösungen.Die IAA-Flotte von SHACMOTO besteht aus den fünf Top-Modellen des Unternehmens. Sie umfasst vier verschiedene Kraftstoffarten: Diesel, Flüssigerdgas, Batterie und Wasserstoff, unterstützt das autonome Fahren der Stufen L2-L4 und hat eine maximale Motorleistung von 840 PS, was derzeit die stärkste technische Stärke von SHACMOTO darstellt.840 PS starke SattelzugmaschineDer in der Branche seltene 840-PS-Hochleistungsmotor in Kombination mit einer Achse mit geringer Geschwindigkeit sorgt für eine starke Zugkraft und hervorragende Steigfähigkeit bei gleichzeitig hoher wirtschaftlicher Geschwindigkeit.Intelligente Sattelzugmaschine L4Dieses Fahrzeug ist mit der S-Pilot-Technologie ausgestattet, die in allen Hochgeschwindigkeitsszenarien autonomes Fahren auf L4-Niveau ermöglicht.LNG-SattelzugmaschineDieser Lkw ist mit dem Spitzenmotor der Gas-Lkw-Industrie ausgestattet - dem WP15NG.Wasserstoff-Batterie-SattelzugmaschineDer Wasserstoff-Batteriestapler X6000 ist mit einer Umschaltfunktion für eine und zwei Antriebswellen ausgestattet.Städtische Logistik L6000Der L6000 hat die ausgezeichneten Gene unserer L-Serie geerbt - Mobilität speziell für die innerstädtische Logistik, und seine Reifen haben einen maximalen Drehwinkel von 44°.SHACMOTO beabsichtigt, seine neuesten technologischen Fähigkeiten und Produkte auf dieser Messe umfassend zu präsentieren und hofft, mehr globale Partner auf SHACMOTO aufmerksam zu machen und unsere Stimmen zu hören.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2508819/image_986804_52067228.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shacmoto-heavy-duty-debutiert-auf-der-iaa-effizienz-fur-die-grune-zukunft-302253959.htmlPressekontakt:Elaine Wang,wangyl@cmecexpo.comOriginal-Content von: SHACMOTO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176297/5868583