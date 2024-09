Erst passierte lange nichts, dann senkte die US-Notenbank den Leitzins gleich um 0,5 Prozent. Am Aktienmarkt wurde das als Grund für die Rallye des Donnerstags proklamiert. Aber wer sich den Chart der zehnjährigen US T-Bonds ansieht, erkennt: Vorsicht, das passt was nicht.

