20.09.2024 / 08:32 CET/CEST

Corporate News Heiko Wuttke wird neuer Vorstandsvorsitzender der PNE AG Cuxhaven, 20. September 2024 - Der neue Vorstandsvorsitzende der PNE AG steht fest. Der Aufsichtsrat hat Heiko Wuttke für diese Aufgabe ausgewählt. Er wird sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands am 13. Januar 2025 antreten. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2028. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, Heiko Wuttke als neuen Vorstandsvorsitzenden zu gewinnen. Er ist seit fast 30 Jahren in der Branche der Erneuerbaren Energien und kennt das Geschäft aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Wir sind überzeugt, dass er zusammen mit seinen Vorstandskollegen die PNE-Gruppe sehr erfolgreich weiter entwickeln wird", sagt Marc van't Noordende, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PNE AG. Per Hornung Pedersen, Interims-CEO der PNE AG ergänzt: "Mit Heiko Wuttke haben wir einen neuen Vorstandsvorsitzenden gefunden, der auch als Person sehr gut zur PNE und ihrer Kultur passt. Das ist wichtig, um das Wachstum und die Weiterentwicklung der PNE erfolgreich zu gestalten." "Ich freue mich auf die neue Aufgabe", sagt Heiko Wuttke. "Die PNE-Gruppe genießt einen ausgezeichneten Ruf in der Branche und hat tolle und motivierte Mitarbeitende. Die PNE hat sich zudem attraktive Ziele gesetzt, die wir nun gemeinsam erreichen möchten." Heiko Wuttke (Jahrgang 1968) verfügt über jahrzehntelanges Branchenwissen. Der Niedersachse ist seit 2022 CEO der 8.2 Consulting AG, die Beratungsleistungen rund um die Erneuerbaren Energien anbietet. Zuvor hat er in verschiedenen Unternehmen der Energiewelt sein Können in Führungspositionen unter Beweis gestellt. So war Heiko Wuttke unter anderem Mitglied des Vorstands der PROKON Regenerative Energien eG, Direktor On- und Offshore Development Deutschland der Vattenfall Europe Windkraft GmbH sowie für den globalen Onshore-Vertrieb der REpower Systems AG verantwortlich. Der Diplomingenieur folgt auf Markus Lesser, der die PNE AG Ende Juli 2024 aus persönlichen Gründen verlassen hatte. Interimsweise ist Per Hornung Pedersen aus dem Aufsichtsrat als CEO in den Vorstand gewechselt. Er wird ab dem 13. Januar 2025 bis 31. März 2025 Mitglied des Vorstands ohne spezielles Ressort bleiben. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windkraft- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakt: PNE AG

