NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike angesichts eines Chefwechsels auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Es sei wichtig zu wissen, dass mit Elliott Hill ein erfahrener Nike-Veteran zurückkomme, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hill habe mehr als 32 Jahre bei dem Sportartikelkonzern in verschiedenen Führungspositionen verbracht. Nike hole nun schon den dritten Veteranen mit mehr als 15 Jahren Konzernerfahrung aus dem Managementteam vor 2020 zurück./tih/la



