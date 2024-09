Die TUI-Luxusmarke Airtours soll in den nächsten Jahren in kräftiges Wachstum verzeichnen, so Airtours-Chef Steffen Boehnke. Er stützt sich dabei auf die optimistische Prognose für den globalen Luxusreisemarkt. Finanztreff.de beleuchtet die Details. Der globale Luxusreisemarkt wachse jährlich um 11,5 Prozent, so Boehnke. Weltweit erziele die Luxushotellerie Umsätze von rund 130 Milliarden Euro. ...

