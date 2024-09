DJ ENERGIE-BLOG/VKU schließt Erreichen von Fernwärme-Ausbausziel derzeit aus

VKU schließt Erreichen von Fernwärme-Ausbausziel derzeit aus

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hält die Ausbauziele der Bundesregierung für Fernwärme für derzeit nicht erreichbar. "Die Bundesregierung will jährlich 100.000 Gebäude neu an die Fernwärme anschließen", sagte Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing der Funke-Mediengruppe. "Das ist schon ambitioniert, wenn alles stimmt. Unter den jetzigen Rahmenbedingungen ist es ausgeschlossen." Der Ausbau der Wärmenetze konkurriere mit dem Ziel, den Anteil erneuerbarer Energie in den Netzen zu erhöhen. "Bis 2030 sollen die Betreiber 30 Prozent erneuerbare Energie und unvermeidbare Abwärme in den Netzen haben, und das erledigen sie auch", sagte er. "Aber im Moment gibt es dafür nur einmalig knapp 3,6 Milliarden Euro im KTF bis 2035 - obwohl wir 3,5 Milliarden jährlich bräuchten." Der Anteil sei Pflicht, seine Umsetzung habe also Vorrang vor dem Ausbau.

September 20, 2024

