Hamburg (ots) -In einem glanzvollen Event feierte Doerfert Immobilien gestern seine neue, exklusive Partnerschaft mit Forbes Global Properties. Die Veranstaltung markierte einen bedeutenden Meilenstein für den Hamburger Premium-Immobilienmarkt und zog zahlreiche prominente Gäste aus der Immobilienbranche an.Als exklusiver Partner von Forbes Global Properties für den Raum Hamburg und Norddeutschland wird Doerfert Immobilien ab sofort Teil eines international renommierten Netzwerks von weltweit führenden Maklern, das monatlich über 140 Millionen interessierte Leser erreicht. "Wir sind stolz darauf, Teil des exklusiven Forbes Global Properties Netzwerks zu sein. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten und ihre Immobilien auf der größten globalen Plattform für Premiumimmobilien zu präsentieren", betonte Dane Dörfert, Gründer und Geschäftsführer von Doerfert Immobilien.Stärkung der Position als MarktführerDoerfert Immobilien hat seinen Hauptsitz in Hamburg, agiert jedoch bereits in ganz Norddeutschland. Mit einem Portfolio, das zu den exklusivsten des Landes zählt, setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Luxussegment. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und den damit verbundenen niedrigen Verkaufszahlen im Immobiliensektor hat Doerfert Immobilien seine starke Marktposition behauptet und weiterhin jährlich mehr als 100 Verkäufe erzielt. In den Diese beeindruckende Erfolgsbilanz unterstreicht das hohe Vertrauen und die Anerkennung, die Kunden dem Unternehmen entgegenbringen.Dieser exzellente Ruf und die hervorragende Marktstellung war letztlich auch der Grund dafür, dass wir uns bei Forbes Global Properties dazu entschieden, Dane zu einer Konferenz in Portugal einzuladen. Dort wurde schnell klar, dass Doerfert Immobilien perfekt zu den hohen Standards und Werten von Forbes Global Properties passt, was schließlich zur offiziellen Partnerschaft führte.", so Marcus Benussi, Europadirektor von Forbes Global Properties.Während des Abends teilte Dane Dörfert seine ambitionierte Vision für die Zukunft: "Nachdem wir in den letzten sechs Jahren bereits über 500 Immobilien verkaufen konnten, haben wir uns nun das Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten drei Jahre 500 weitere Verkäufe abzuwickeln." Er unterstrich dabei das Credo des Unternehmens: "Eine Wohnimmobilie ist ein Zuhause." Diese Philosophie spiegelt die Hingabe von Doerfert wider, seinen Kunden nicht nur Immobilien, sondern einzigartige Wohnräume zu bieten, die ihren individuellen Ansprüchen gerecht werden.Globale Vernetzung trifft auf lokale ExpertiseMichael Jalbert, CEO von Forbes Global Properties, hob in seiner Rede die Bedeutung der neuen Partnerschaft hervor: "Doerfert Immobilien hat sich als führender Anbieter von Immobiliendienstleistungen in Hamburg einen Namen gemacht. Wir sind erfreut, sie in unserem Netzwerk willkommen zu heißen und gemeinsam die einzigartigsten Immobilien dieser Region einem globalen Publikum zu präsentieren." Die Partnerschaft bietet die Gelegenheit, Hamburg international von seiner besten Seite zu präsentieren und die Nachfrage im Premiumsegment zu steigern. Gleichzeitig eröffnet sie für Doerfert Immobilien die Möglichkeit, die besten Makler weltweit mit interessierten Hamburgern zu vernetzen.Ein unschlagbares Netzwerk für den NordenWährend des Abends wurde die führende Rolle von Doerfert Immobilien im Premiumimmobilienmarkt Norddeutschlands besonders deutlich. Das Unternehmen steht derzeit kurz davor, das teuerste Einfamilienhaus Hamburgs im Wert von rund 30 Millionen Euro zu verkaufen - ein weiterer Beleg für das außergewöhnlich exklusive Portfolio, das Doerfert Immobilien seinen Kunden bietet.Die Aufnahme in das renommierte Netzwerk von Forbes Global Properties hebt zudem nicht nur die Position von Doerfert Immobilien auf ein neues Level, sondern rückt auch Hamburg als "das Juwel des Nordens" stärker in den internationalen Fokus. "Forbes ist das Sprachrohr zur Welt", betonte Dane Dörfert, "unser Ziel ist nichts geringeres, als die Zukunft des Luxusimmobilienmarktes in Norddeutschland neu zu definieren."Mehr Infos finden Sie unter: https://doerfert-immobilien.de/Über Doerfert ImmobilienDoerfert Immobilien ist ein führendes Immobilienunternehmen, spezialisiert auf den Verkauf von Wohnimmobilien in Norddeutschland. Mit einem engagierten Team und einem starken Netzwerk liefert das Unternehmen herausragende Ergebnisse und bietet seinen Kunden einen erstklassigen Service.Über Forbes Global PropertiesForbes Global Properties ist ein exklusives Netzwerk, das die besten unabhängigen Luxusimmobilienmakler weltweit vereint. 