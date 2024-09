Dübendorf - Beim zum siebten Mal durchgeführten Female Innovation Forum (FIF) in Dübendorf ist Nicole Kleger vom ETH-Spinoff «Sallea», deren 3D-Drucker z.B. als Basis für das Kultivieren von Fleisch im Labor eingesetzt werden kann, als «Female Innovator of the Year» ausgezeichnet worden. Der «Recognition Award» ging an Margaux Peltier mit ihrem Unternehmen Enerdrape. Dieses ermöglicht, dass Lager oder Tiefgaragen zu erneuerbaren Wärmequellen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...