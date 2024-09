BYD hat für den August starke Verkaufszahlen präsentiert. Trotz der hohen Zölle dürfte der Konzern, sollte der Eintritt in den US-Markt irgendwann erfolgen, auch dort die Preisführerschaft innehaben. So bewerten die Experten die Situation. Eines der erfolgreichsten Modelle von BYD ist der Seagull, der im August mit 40.949 verkauften Einheiten das meistverkaufte Fahrzeug in China war. Das Modell dominierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...