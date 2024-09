Stuttgart (ots) -NDR, SWR und WDR starten am 23. September 2024 den neuen Instagram Kanal "@yourdoku.ard" mit Doku-Themen, die berühren und bewegen.Ein Kanal, drei Sender:NDR, SWR und WDR werden statt der Instagram-Kanäle "swrdoku", "21 Gramm" und "ndrdoku" künftig einen gemeinsamen Instagram-Kanal betreiben. "@yourdoku.ard" bietet Doku-Themen, die im Alltag von jungen Menschen einen echten Mehrwert liefern, gesellschaftlich relevant und gesprächswertig sind - passgenau für die Kernzielgruppe der jüngeren Frauen zwischen 25 und 34 Jahren.Das neue Angebot startet am 23. September 2024 und wird die stärksten Dokus aus der ARD Mediathek für die User präsentieren. Ziel ist es, innerhalb der ARD gleichzeitig die Kräfte zu bündeln und die Reichweite zu erhöhen sowie Ressourcen zu sparen.Echtes Leben, ohne TabusBei "@yourdoku.ard" wird ohne Tabus über das echte Leben gesprochen: Cybermobbing, Paartherapie, Overtourism, Schönheitseingriffe, häusliche Gewalt - das sind nur einige Doku-Themen, die die User in diesem Herbst auf dem neuen Instagram-Kanal erwarten. "@yourdoku.ard" will jungen Frauen neue Welten erschließen, aber auch in ihre Welt eintauchen. Ganz nah an den Menschen erzählen wir ihre Geschichten, zeigen die Höhen und Tiefen des Lebens, bieten Themen, die provozieren und Diskussionen auslösen. Viel Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern, persönliche Ansprache und Anregungen für das eigene Leben machen diesen neuen Instagram-Kanal aus. Wer neugierig geworden ist und die ganzen Geschichten sehen möchte, kommt von "@yourdoku.ard" mit einem Klick in die ARD Mediathek. Dort gibt es eine breite Auswahl an starken Dokumentationen und Doku-Serien, die online jederzeit für die User verfügbar sind.Pressekontakt:ARD-Kommunikation:pressestelle@ard.deTel. 0711- 92911030Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5868759