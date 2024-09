NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem gesenkten Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Obwohl einige Investoren eine Gewinnwarnung schon erwartet hätten, sei die Nachricht wegen ihres Ausmaßes und einem Mangel an vorherigen Warnungen eine negative Überraschung, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Gewinnwarnung des Konkurrenten BMW habe sich noch speziell auf ein Zuliefererproblem bezogen, doch bei Mercedes sei die Situation mit einer generellen Schwäche in China nun mehrdeutiger./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 22:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 22:54 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

© 2024 dpa-AFX-Analyser