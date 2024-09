© Foto: Unsplash



Der Halbleiterkonzern Texas Instruments hebt seine Dividende an. Dadurch festigt das Unternehmen seinen Ruf als einer der großzügigsten Zahler der Branche.Hohe Ausschüttungsrenditen sind in der Halbleiterbranche eher unüblich - aus guten Gründen. Denn erstens ist das Geschäft äußerst kapitalintensiv, ein modernes Chip-Werk kostet häufig mindestens einen mittleren einstelligen Milliarden-Betrag. Und zweitens ist die Branche ähnlich wie die Automobilindustrie äußerst zyklusabhängig, wie die überraschende Gewinnwarnung von Mercedes tagesaktuell bewiesen hat. Während in guten Zeiten hohe Überschüsse erwirtschaftet werden, erleiden Halbleiterkonzerne in Abschwungphasen aufgrund der hohen …