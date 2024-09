DJ MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen nach Kursfeuerwerk

Die US-Börsen dürften mit einem kleinen Minus in den Freitagshandel starten. Der S&P-Future sinkt um 0,2 Prozent, der Nasdaq-Future um 0,4 Prozent. Nachdem die Zinssenkung der US-Notenbank in Verbindung mit einigen ermutigenden Konjunkturdaten am Donnerstag ein Kursfeuerwerk gezündet hatte, das Dow-Jones-Index und S&P-500 auf Rekordhochs trieb, dürften Anleger zum Wochenschluss einige der jüngsten Gewinne mitnehmen, heißt es aus dem Handel.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Freitag nicht auf der Agenda. Unternehmensseitig steht Nike mit einem Führungswechsel im Blick. CEO John Donahoe räumt seinen Posten. Sein Nachfolger wird Elliott Hill, der zuvor schon bis 2020 rund drei Jahrzehnte lang in verschiedenen Führungspositionen bei Nike tätig war. Seine Rückkehr wird am Markt positiv aufgenommen; der Nike-Kurs steigt vorbörslich um rund 7 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte jüngst Marktanteile an neue Wettbewerber wie On oder Hoka verloren. Analysten hatten sich gefragt, ob Donahoe, der aus der Technologiebranche kam und vorher unter anderem bei Ebay gearbeitet hatte, die richtige Besetzung für den Chefposten sei.

Derweil sackt der Kurs von Fedex um über 13 Prozent ab. Der Logistikkonzern hatte in seinem ersten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet und daher seine Prognosen gesenkt.

September 20, 2024

