HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Analyst Michael Huttner hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die Überschusskapitalisierung im deutschen Lebensversicherungsgeschäft hervor, das unter Allianz Leben firmiert. Der Experte ist der Ansicht, dass diese Situation in der Versicherungsbranche einzigartig sei. Möglicherweise könne schrittweise Kapital freigesetzt werden könnte, wenn das derzeitige Niveau der risikofreien Zinssätze beibehalten wird./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0008404005