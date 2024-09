ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike angesichts eines Chefwechsels mit einem Kursziel von 78 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Ernennung von Elliott Hill zum neuen Konzernchef sei zwar kurzfristig positiv für die Aktien, doch die Dynamik könnte möglicherweise nicht anhalten, schrieb Analyst Jay Sole in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Nun rücke die nicht so gute fundamentale Lage wieder in den Fokus. Schnelle Lösungen werde es dafür nicht geben./tih/ag



