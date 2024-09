Nach den gestrigen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ist EUR/USD wieder unter die jüngsten Höchststände bei 1,1180 gesunken, so Chris Turner, Devisenstratege bei ING. EUR/USD könnte sich heute in einer Spanne von 1,1150-1,1200 bewegen "Wir haben dies bereits erwähnt, aber EUR/USD scheint kurz davor zu stehen, aus einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...