Hamburg (ots) -Im Auftrag des Vorsitzenden des NDR Verwaltungsrates verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.Der Verwaltungsrat des NDR hat in seiner Sitzung am 20.09.2024 turnusmäßig einen neuen Vorstand gewählt. Das Gremium wählte Rüdiger Hülskamp aus Hamburg zum Vorsitzenden und Uta-Maria Kuder aus Mecklenburg-Vorpommern zur Stellvertretenden Vorsitzenden. Die neuen Vorsitzenden treten ihre Ämter zum 23.09.2024 an.Rüdiger Hülskamp anlässlich seiner Wahl: "Der Verwaltungsrat wird als Aufsichtsgremium den NDR weiterhin konstruktiv-kritisch in seiner notwendigen und herausfordernden Entwicklung begleiten. Die zukünftige Entwicklung ist geprägt von der Stärkung der Regionalität, dem Vorantreiben der Digitalisierung und der Weiterentwicklung adäquater Ausspielwege (Crossmedialität) für unsere Nutzer*innen und dem internen, beteiligungsorientierten Kulturwandel. Die konsequente Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Umsetzung der KEF-Empfehlung zu den Rundfunkbeiträgen und die Beibehaltung der hohen Qualitätsstandards, die unsere Nutzer*innen zurecht von uns erwarten und über die unser Rundfunkrat wacht, sind bedeutende Aufgaben."Der Verwaltungsrat hat des Weiteren dem Abschluss eines Vertrages mit Ilka Steinhausen als Direktorin der Programmdirektion Geschäftsbereich I zugestimmt.Detlef Ahting, Vorsitzender des NDR Verwaltungsrates: "Frau Steinhausen ist seit vielen Jahren für den NDR tätig und dadurch sowohl im NDR als auch in der ARD hervorragend vernetzt. Als stellvertretende Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg gestaltet sie bereits aktiv den medienpolitischen und crossmedialen Wandel im NDR. Neben ihrer journalistischen Expertise verfügt sie über die notwendige Managementerfahrung, um den Geschäftsbereich in die digitale Zukunft zu führen. Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass Frau Steinhausen mit ihren klaren, pragmatischen Vorstellungen das weitere Zusammenführen der Geschäftsbereiche I und II erfolgreich vorantreiben wird."Ebenfalls zugestimmt hat das Gremium Verträgen mit Dr. Michael Kühn als Justitiar des NDR, Dr. Ludger Vielemeier als Leiter des im Jahr 2022 umgestalteten Programmbereiches Audio & News im Landesfunkhaus Niedersachsen und als stellvertretendem Landesfunkhausdirektor, Christoph Alexander Prössl als ARD-Hörfunkkorrespondent und crossmedialem Studioleiter mit Dienstsitz in London und Mareike Aden als ARD-Fernsehkorrespondentin mit Dienstsitz in London.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat/NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/5869199