Auf Einladung Ungarns, das im Juli 2024 für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat, nahm Verkehrsministerin Graziella Marok-Wachter am informellen Treffen der Verkehrsministerinnen und -minister der Europäischen Union teil. Ministerinnen und Minister sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Behörden von EU-Mitgliedstaaten und weiteren Europäischen Ländern haben an diesem Treffen am 19. und 20. September 2024 in Budapest teilgenommen.



Im Fokus der Arbeitssitzungen stand unter anderem die Frage, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Europäischen Verkehrssystems vor dem Hintergrund des Ziels einer umweltfreundlicheren Mobilität verbessert werden kann. Regierungsrätin Marok-Wachter nutzte das Treffen insbesondere auch für bilaterale Gespräche mit den Verkehrsministern und Delegationen der deutschsprachigen Länder.



