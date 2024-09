Gestern stimmten die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses mit acht zu eins Stimmen dafür, den Leitzins unverändert bei 5,0% zu belassen, schreibt Volkmar Baur, Devisenanalyst der Commerzbank. GBP bleibt gegenüber dem Euro weitgehend unverändert "Die Bank of England blieb in ihrer Sprache eher hawkisch, was auch unserer Erwartung entspricht, dass ...

