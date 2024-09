New York - Die New Yorker Börsen haben nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag zunächst etwas geschwächelt. Damit ebbte die Vortags-Euphorie nach der grossen Zinssenkung der US-Notenbank Fed spürbar ab. Zudem lasteten die gekappten Jahresziele des amerikanischen Logistikkonzerns Fedex auf der Stimmung. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 41.984,50 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent ...

