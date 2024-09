Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan beließ den kurzfristigen Zinssatz erwartungsgemäß unverändert bei 0,25% und verfolgt nun einen vorsichtigen Ansatz bei der Straffung der Geldpolitik, so die Experten von XTB.Andererseits lege der etwas aggressivere Ton in den Kommentaren von Gouverneur Kazuo Ueda den Grundstein für zukünftige Zinserhöhungen in Japan. ...

