Der US-Ladenetzbetreiber Blink Charging kündigt den Abbau von 14 Prozent seiner weltweiten Belegschaft an. Der Jobabbau soll "ein proaktiver Schritt" zur Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen sein. Blink Charging ist nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa aktiv. Wie Blink Charging in einer eigenen Mitteilung ankündigt, wird der Stellenabbau sofort beginnen und voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Außer dem Statement, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...