Zürich - Der Franken hat sich am Freitag zu den wichtigen Währungen etwas abgeschwächt. So ist der US-Dollar zum Franken über 85 Rappen angestiegen und notiert am Nachmittag bei 0,8504 nach 0,8479 Franken gegen Mittag. Auch der Euro hat am Nachmittag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 0,9477 Franken nach 0,9464 Franken am Mittag. Laut einem Händler könnte der Euro Unterstützung von einem besseren Risikoumfeld ...

