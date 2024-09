Köln (ots) -Der Sportjournalist und langjährige Leiter und Moderator der ARD-Sportschau, Klaus Schwarze, ist am 18. September in Frechen im Alter von 83 Jahren gestorben.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Wir trauern um einen in der Sportwelt hochangesehenen Fachmann. Insbesondere die Handball-Berichterstattung der letzten Jahrzehnte bleibt fest mit seinem Namen verbunden. Unsere Wege kreuzten sich erstmals 1996 in Atlanta - Schwarze als ARD-Sportkoordinator, ich als USA-Korrespondent. Neben seinem immensen Fachwissen hat mich schon damals Klaus Schwarzes Fähigkeit beeindruckt, ruhig und ausgleichend auch in schwierigen Situationen Lösungen zu finden."Schwarze hatte 1971 die Wahl zum "Tor des Monats" erfunden, die bis heute bei den Zuschauer:innen der Sportschau sehr beliebt ist. Die Sportschau leitete er insgesamt 15 Jahre lang. Außerdem war er der ARD-Programmchef der Fußball Weltmeisterschaften 1994 und 1998, sowie der Fußball EM 2000 und 2004. Die besondere Liebe des gebürtigen Gummersbachers gehörte aber dem Handballsport, den er rund 20 Jahre bei vielen Großturnieren als Reporter begleitete.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5869288