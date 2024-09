Shanghai (ots/PRNewswire) -Auf der HUAWEI CONNECT 2024 hielt Zhang Ping'an, Executive Director des Board von Huawei und CEO von Huawei Cloud, eine Grundsatzrede mit dem Titel "Thrive with the Cloud: Reshaping Industries with AI" (Erfolgreich mit der Cloud: Mit KI Branchen umgestalten). Zhang sagt, dass Unternehmen die Chancen des intelligenten Zeitalters ergreifen und KI nutzen müssten, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Der Schlüssel liege darin, jetzt eine KI-native Denkweise anzunehmen.Erstens sollten sich Unternehmen aktiv mit KI auseinandersetzen, Branchenszenarien erschließen und KI-Plattformen für Unternehmen entwickeln. So kann die KI ihrem Kerngeschäft nutzen. Derzeit werden Huawei Cloud Pangu-Modelle in mehr als 30 Branchen und 400 Szenarien eingesetzt.Zweitens ist die KI-Rechenleistung entscheidend. Unternehmen müssen eine KI-native Cloud-Infrastruktur aufbauen, die ihren Anforderungen entspricht. In diesem Kontext hat Zhang CloudMatrix offiziell vorgestellt, das alle Ressourcen wie CPUs, NPUs, DPUs und Speicher miteinander verbindet und bündelt. CloudMatrix markiert eine Entwicklung von monolithischen zu Matrix-Rechnern. CloudMatrix umfasst eine KI-native Cloud-Infrastruktur, in der alles Peer-to-Peer gepoolt und zusammengeführt werden kann und die Unternehmen mit reichlicher KI-Rechenleistung versorgt.Drittens bestimmt die Datenqualität die Effektivität von KI-Modellen. Wir müssen wissensbasierte Datengrundlagen schaffen, damit Daten die KI besser unterstützen können. Huawei Cloud hat DataArts vollständig aktualisiert, um Kunden KI-orientierte und wissenszentrierte Datengrundlagen zu bieten. Zu den aktualisierten und erweiterten Funktionen gehören KI- und Datenkonvergenz-Engines, Datenentwicklung und -verwaltung, Wissensdienste und KI- und Datenanwendungsservices.Und viertens - die Erstellung geeigneter KI-Modelle auf der Grundlage von Geschäftsanwendungen. Wir müssen uns von dem Irrglauben verabschieden, dass größere Modelle besser sind. Es ist nicht möglich, alle Bedürfnisse mit nur einem Grundlagenmodell zu erfüllen. Die Pangu-Modelle 5.0 sind in verschiedenen Größen erhältlich, mit Parametern im Bereich von Milliarden, im zwei- und dreistelligen Milliardenbereich und im Bereich von Billionen. Die komplette Serie der Pangu-Modelle erfüllt praktisch alle Anforderungen von Geschäftsanwendungen.Darüber hinaus verbessern die Pangu 5.0-Modelle von Huawei Cloud die räumlich-zeitlich steuerbare Erzeugung (Spatiotemporal Controllable Generation, STCG) im Bereich der multimodalen Generierung. Für das autonome Fahren kann das Pangu-Modell Fahrszenarien erzeugen, die die reale Welt genau widerspiegeln. Es kann Videos generieren, die normale Fahrszenarien, zufällige Straßenbedingungen sowie unfallbedingtes und aggressives Fahren widerspiegeln und es Automobilherstellern ermöglichen, autonome Fahrzeuge effizienter zu trainieren.Huawei Cloud hat offiziell die Mainframe-to-Cloud-Lösung veröffentlicht, die Kunden bei der Entwicklung neuer Kernsysteme in der Cloud mit hoher Verfügbarkeit, einfachen Betriebs- und Wartungsprozessen und besserer Agilität unterstützt und ihnen hilft, eine extrem hohe Verfügbarkeit von 99,999 %, wie sie speziell für Finanzdienstleistungen oder andere kritische Branchen erforderlich ist, zu erreichen (Financial-grade High Availability, FGA). Derzeit haben sich die meisten Banken in China für Huawei entschieden, um ihre neuen Kernsysteme in der Cloud aufzubauen.Tao Jingwen, Director of the Board von Huawei und Leiter der Abteilung für Qualität, Geschäftsprozesse und IT-Management, berichtete über die digitale Transformation von Huawei. Huawei hat eine Methodik entwickelt, die sich in drei Ebenen, fünf Phasen und acht Schritte unterteilen lässt. Die drei Ebenen sind die Neudefinition des intelligenten Geschäfts, die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen und die laufende Optimierung intelligenter Anwendungen. Die fünf Phasen sind die Identifizierung geeigneter Szenarien, die Umgestaltung von Prozessen, die Transformation von Organisationen, die Optimierung von Unternehmensdaten und die Einführung von KI-Anwendungen.Bruno Zhang, CTO von Huawei Cloud, präsentierte Einblicke, wie Huawei Cloud KI einsetzt, um Rechenzentren, Infrastruktur und Cloud-Services neu zu gestalten. Er sprach auch über den Aufbau einer KI-nativen Cloud, die die Intelligenz in der Industrie beschleunigen soll. Das von Zhang vorgestellte "1+N"-Assistenzsystem von Pangu steht für eine neue Ära der Interaktion mit Cloud-Diensten. Das System umfasst Pangu Doer und die unzähligen Anwendungsfälle in den Bereichen Produktforschung und -entwicklung, Datenanalyse, Sicherheit und Bürozusammenarbeit, in denen Pangu-Modelle anhand der szenariospezifischen Daten, des Know-hows und vorhandener Praktiken trainiert werden, um Cloud-Dienste zu verbessern und die Effizienz mit maßgeschneiderter KI zu steigern.