Singapur - Lando Norris (McLaren) startet in Singapur von der Pole. Er sicherte sich am Samstag den ersten Startplatz vor Max Verstappen (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) und George Russel (Mercedes-AMG).Die weiteren Top-10-Starter sind am Sonntag Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Haas), Fernando Alsonso (Aston Martin), Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Charles Leclerc (Ferrari) und Carlos Sainz (Ferrari).Das Rennen in Singapur startet am Sonntag um 14 Uhr.